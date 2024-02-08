Эксперт: для первого путешествия по России стоит выбрать Санкт-Петербург

Стало известно, почему для первого путешествия по России стоит выбрать Санкт-Петербург, сообщает RuNews24.ru со ссылкой на старшего преподавателя факультета гостеприимства университета «Синергия» Марию Клевицкую.

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По ее словам, не зря Петербург называют Северной Венецией из-за необыкновенной атмосферы. Она также указала на транспортную доступность. Добраться в город можно на самолете, поезде, скоростной автомагистрали.

Также город предлагает широкий выбор отелей: от фешенебельных, которые находятся в исторических зданиях, до мин-отелей, расположенных в шаговой доступности от центра. Эксперт отметила и развитую сеть кафе и ресторанов в Петербурге.

Также Клевицкая указала на разнообразие экскурсионной программы. Путешественникам предлагают и классические маршруты по музеям и прогулки по каналам на сапах. Любителям европейской атмосферы придется по душе остров Новая Голландия.