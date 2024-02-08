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На южном побережье Байкала обустроили 15 км троп для туристов

Волонтеры обустроили 15 км троп для туристов на южном берегу Байкала. Об этом сообщил ТАСС руководитель Ассоциации по развитию экотуризма в Республике Бурятия "Большая Байкальская тропа - Бурятия" Андрей Сукнев.

На южном побережье Байкала обустроили 15 км троп для туристов
© РИА Новости

"В 2023 году с участием добровольцев обустроено 15 км троп на разных маршрутах. Речь о сети троп, которая включает в том числе "Малое кольцо БЦБК" "Большое кольцо БЦБК", "Московский тракт: Иркутск - Улан-Удэ", "Тропа мурашек". "Поставили указатели, построили беседки. В этом году планируем продолжить работу по обустройству троп в природном туркомплексе "Шумак", - сказал Сукнев.

Он добавил, что совместно с Байкальским техникумом отраслевых технологий и сервиса планируется издание учебника по тропостроению. "Учебник по всем требованиям ФГОС. Для того чтобы готовить специалистов по тропостроению. Это бригадиры, менеджеры по работе с волонтерами, хранители троп. Такой учебник крайне необходим для подготовки специалистов в сфере туризма", - пояснил Сукнев.

Ранее вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол сообщил, что к весне 2024 года будет готов проект нового закона об основах туристической деятельности в России - он будет регулировать вопросы создания национальной системы туристических троп.

В Бурятии перспективными для тропостроения местами, по мнению эксперта, являются как горные места, так и те, что расположены на берегу озера Байкал - для развития лечебного голодания, оздоровления с помощью тибетской медицины.

"Терренкуры можно развивать на Хамар-Дабане, также есть смысл строить тропы на горе Мамай, где привлекательно зимой, но для летнего туризма инфраструктуры там нет. Это должны быть безопасные тропы для пешеходного, велосипедного туризма, для любителей маунтинбайков. А для пожилых людей обязательно нужны тропы с настилами в Горячинске у Байкала, где на побережье много корней деревьев - ходить пенсионерам там небезопасно", - добавил Сукнев.

Большую пользу для развития туризма в Бурятии, уверен он, принесло бы создание тропостроительного центра, так как в республике есть хороший опыт и люди, готовые заниматься реализацией проектов для необходимой инфраструктуры. Участвовать могло бы и местное население - члены Территориального общественного самоуправления (ТОС). Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики. Главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также популярны у любителей активного туризма горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики.

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