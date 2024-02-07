Авиакомпании РФ в 2023 году перевезли по дальневосточным маршрутам более 10 млн пассажиров

"В 2023 году общий объем поддержки по данным программам составил более 30 млрд рублей, из которых большая часть была направлена именно на дальневосточные перевозки. Действие всех программ субсидирования авиаперевозок продолжено в 2024 году. Суммарно на эти цели выделено более 25 млрд рублей, из которых более 60% направлено на дальневосточные перевозки", - отмечается в сообщении.