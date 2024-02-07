АТОР: Однодневные туры по России подорожали до 70%

Однодневные туры по России подорожали до 70% из-за роста цен на аренду автобусов. Из-за этого такие варианты начинают вымываться с рынка в пользу многодневных туров, где транспортная составляющая не так велика. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

© BFM.RU

Особенно ощутимо подорожание в Москве — по сравнению с прошлым годом цены повысились вдвое. В других регионах рост составил как минимум на 30–40%. Причинами этого стали проблемы с поставками комплектующих, поскольку почти все автобусы импортные, подорожание топлива, рост зарплат водителей из-за их нехватки. Большинство автобусов занято каждодневными коммерческими перевозками, и для турбизнеса их не хватает. Также очень много соцзаказов в рамках выставок и школьных программ, которые выполняют те же самые транспортные предприятия, говорит директор по развитию туристической фирмы «Вокруг света» Александр Гагарин:

Александр Гагарин директор по развитию туристической фирмы «Вокруг света» «На ценник это очень здорово повлияло, поскольку транспортная перевозка, особенно в отношении однодневных экскурсий, является одной из самых затратных составляющих, которые входят в состав этого продукта. И в преддверии февральских, мартовских праздников, масленицы, когда идут массовые выезды туристов, и конечно же, летнего сезона мы столкнулись с тем, что стоимость услуг автотранспортных предприятий выросла в 1,5–2 раза по сравнению с прошлым годом. Внутренний туризм популяризируется, и увеличение стоимости для многих, особенно для семейных туристов является очень существенным фактором. И если раньше для семьи из трех человек однодневная экскурсия стоила примерно 6 тысяч рублей, то сейчас эта стоимость подкрадывается к 15 тысячам рублей. Но при этом популярностью сейчас в большей степени пользуются либо короткие поездки, туры выходного дня, которые идут либо по городам Подмосковья, либо по близлежащим регионам. Основные направления — Тверь, Ярославская область. Например, еще в начале осени стоимость однодневного тура из Москвы в Ростов Великий или Муром была в пределах 2 тысяч 200 — 2 тысяч 800 рублей на человека. А этой зимой поднялась до 4 тысяч 700 рублей».

Доля транспорта в себестоимости организованного тура составляет от 10% до 30%. Говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент АТОР Сергей Ромашкин:

— Надо сказать, что не все туры подорожали так стремительно, потому что доля транспортных затрат в турах различна. Если у вас в Москве в трехдневном туре пять часов автобусом, то удорожание в цене путевки может быть 4–5%. Но если у вас многодневный автобусный тур по «Золотому кольцу», где вы каждый день на автобусе, из одного города в другой по шесть-восемь часов, там удорожание могло составить до 20%. Средний трехдневный автобусный тур по «Золотому кольцу», который стоил год назад 17–18 тысяч, сейчас стоит 22–23 тысячи рублей. Спрос не снижается, все регионы выросли по турпотоку, «Золотое кольцо» не исключение, Москва вообще поставила рекорды. Мы оцениваем прирост турпотока в Москву в 2023 году, где-то плюс 25%, примерно также и Петербург. И кроме того, наряду с транспортной составляющей точно также растут цены на отели, музеи, питание дорожает.

— Пишут, что однодневные туры больше дорожают.

— Смотрите, когда вы едете в многодневный тур, у вас каждый день такие затраты: отель — 3 тысячи рублей, питание — 1 тысяча рублей, музей — 500 рублей и транспорт 500 рублей. Соответственно 5 тысяч рублей вы заплатили, и там как-то цена разложилась на составляющие турпродукта. Но транспорт 500 рублей — это 1-% стоимости одного туристического дня. Если вы едете в однодневный тур и заплатили 700 рублей, то там транспорт уже 500 рублей. В однодневном туре кроме транспорта практически нет никаких других затрат, и естественно, происходит максимальное влияние на цену продукта. Подорожал транспорт — подорожала ваша поездка на автобусе.

Сейчас очень много китайских автобусов, более низкого класса. Возможно, если на праздничные дни их будут заменять на более комфортабельные — цена возрастет, но пока резкого повышения стоимости на автобусные экскурсии нет, говорит эксперт по туризму, турагентства выходных туров Sunmar Ольга Демичева:

Ольга Демичева эксперт по туризму, турагентства выходных туров Sunmar:

«Сейчас в данный момент подорожание несущественно, 10–15%, максимум 20%. Спрос на автобусные туры не снизился, и он даже возрастает. В Псков, Суздаль и в Кострому ездят с удовольствием. Очень многие сейчас поедут на масленицу, очень много ездит пенсионеров. Вот, например, тур в гости к главным сыроварам страны, это в Истре. Стоимость тура на один день — 3 тысячи 490 рублей. Масленица в Звенигороде — 3 тысячи 790 рублей на человека на один день, но это праздничные. Экскурсия из Москвы до Плеса, то есть туда входит Суздаль, Плес, заезд в Кашин, Шуя, — 15 тысяч 500 рублей. Это тур получается на три дня, два дня проживания. Ну очень сейчас большая популярность у людей, живущих подальше от Москвы. Возьмем, например, Смоленск, Вязьму — люди ездят в Москву по 50 человек, заказывают театр, театр начинается в 19:00, приезжают сюда они к 12 часам. То есть целый день гуляют, идут в театр, и вечером их автобус забирает. Или приезжают, например, в те же самые аквапарки».