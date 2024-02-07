Северная Осетия будет развивать детский туризм

"Мы говорим о развитии детского туризма на основе историко-культурного наследия, где дети могли бы иметь возможность постоянно выезжать на какие-то достопримечательности и там организовать образовательный процесс с участием действительно хороших лекторов и учителей. Это вызовет интерес детей к истории родного края, ее уникальности, сподвигнет к изучению ее особенностей. Таким образом у них повысится мотивация узнавать и открывать что-то новое о своей стране, поэтому над этим стоит поработать", - сказал вице-президент всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" Артем Манукян на встрече в СОГУ.