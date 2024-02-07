Сервис потребовал от туриста доплатить за уже оплаченный трансфер

Сервис GetTransfer потребовал с клиента 70%-ную доплату к стоимости поездки по причине замены машины вследствие отказа водителя. Об этом редакции TourDom.ru сообщил турагент.

© tourdom.ru

В конце января Сергей заказал для своего клиента трансфер на февральские даты по маршруту аэропорт Горно-Алтайск – Белокуриха и обратно. Турист заплатил за перевозку 7902 руб.

Буквально через 3 дня менеджер сервиса неожиданно сообщил, что назначенный на трансфер перевозчик не сможет его выполнить: «Такое поведение водителя является неприемлемым, и мы примем к нему серьезные меры. Можем предложить вам другую машину, но цена будет выше». За этот второй вариант компания потребовала от турагента доплатить 5262 руб., т. е. около 70% от уже внесенной суммы. В качестве альтернативы предложила только возврат денег

Между тем, по словам турагента, максимальная стоимость такси по этому маршруту – 7000 руб. в обе стороны. Он пояснил, почему не может воспользоваться услугами сервисов такси для своих клиентов: «Дело в том, что мои туристы требовательные по части перевозки. А у Яндекса в этом регионе доступен только тариф "эконом". Значит, может приехать и Лада-2101 1975 года выпуска».

«Сложности с сервисом бронирования возникли у нас впервые, хотя пользуемся его услугами с 2019 года», – отмечает Сергей.

Согласно статье 782 ГК РФ, исполнитель вправе отказаться от договора, компенсировав заказчику убытки, пояснила редакции TourDom.ru юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская. «В данном случае компания предоставляет выбор – изменить условия договора на таких-то условиях либо сделать возврат. Не вижу инструментов принудить исполнителя оказать услуги за изначально оговоренную сумму».