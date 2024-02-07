В аэропортах Москвы не исключены сбои в расписании из-за сильного снегопада

В российской столице несколько часов продолжается сильный снегопад. На работе аэропортов это пока не сказалось – на онлайн-табло Шереметьево , Домодедово, Внуково и подмосковного Жуковского вечерние вылеты значатся по расписанию, но Росавиация уже выпустила предупреждение для пассажиров – сбои не исключаются.

В Шереметьево вылет рейса UJ 402 авиакомпании AlMasria в Хургаду (Египет) отложен на 3,5 часа, с 15:00 на 18:30. Крупная задержка в авиагавани лишь одна: самолет «Аэрофлота» еще в 06:55 должен был отправиться в Оренбург, теперь рейс SU 1246 значится в расписании на 21:00. Причина – неблагоприятные погодные условия в аэропорту прилета, где разыгралась снежная стихия: порывы ветра – до 28 м/сек, минимальная видимость. Из Оренбурга не могут отправиться два рейса «Аэрофлота» в Москву – вылеты перенесены на 2 часа ночи, а также авиакомпании «Икар» в Сочи (перенесен с 18:55 на 23:40 и объединен с рейсом Nordwind).