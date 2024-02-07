Кабардино-Балкария вошла в топ мест для романтических путешествий по России

По данным МТС Travel, одним из самых романтических мест Самарской области считается развлекательный комплекс Замок Гарибальди. В Москве влюбленные могут пойти на свидание в кинотеатр для двоих «Секрет», прокатиться по Москве-реке на теплоходе, сходить на творческий мастер-класс в Аптекарский огород. В Санкт-Петербурге можно прогуляться по Таврическому или Михайловскому саду, парку 300-летия Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, подняться на колоннаду Исаакиевского собора, а также отправиться смотреть дворцы Петергофа или Царского Села. В Кабардино-Балкарской Республике влюбленные могут посетить экопарк «Долина Нарзанов» и живописный замок Шато-Эркен в средневековом стиле. В Екатеринбурге ищущих романтику ждет центр «Эрмитаж-Урал» с коллекцией западноевропейского искусства, дендропарк и термальный комплекс под открытым небом «Баден-Баден».