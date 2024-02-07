В Сочи открыли пляжи и набережные после шторма

Пляжи и набережные Сочи вновь открыты для посещения жителями и гостями города-курорта. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

Однако, как уточнили в пресс-службе города-курорта, доступ на гальку ограничен в связи с сохраняющимся волнением моря.

С начала февраля в регионе действовало штормовое предупреждение о непогоде. В крае прошли сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 23 м/с. Согласно прогнозу синоптиков, с середины недели в крае начнется потепление, ветер стихнет, днем столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла.