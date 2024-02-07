Около 1,7 млн туристов посетили «Золотое кольцо Боспорского царства» в 2023 году

Около 1,7 млн человек выбрали в 2023 году для путешествия маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", среди них были туристы из 11 стран. Об этом сообщил соруководитель проекта, председатель Краснодарского отделения Российского географического общества Иван Чайка.
"В прошлом году почти 1,7 млн человек посетили те объекты, которые входят в наш проект. <...> Среди этих туристов были представители 11 стран, причем абсолютно разных точек Европы и Азии", - сказал он на пресс-конференции, посвященной открытию в Москве Международного научно-просветительского центра "Античное наследие России", созданного в рамках глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".
По его словам, лидером среди туристов стал Краснодарский край, популярны и другие регионы.
"Из наиболее посещаемых объектов - это "Херсонес Таврический" в Севастополе, Музей античности в Абрау-Дюрсо", - добавил он.
Новые регионы
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко предложил включить новые регионы в проект "Боспорского царства".
"Новые регионы - часть ДНР, часть Запорожской области по Азовскому морю <...>, Бердянское побережье - это были большие греческие поселения, я думаю, что это можно объединить. Тем более, что у нас подписано соглашение о содружестве "Донбасс", - сказал Папушенко.
Соглашение о создании содружества "Донбасс" подписали в конце ноября 2023 года главы Ростовской, Воронежской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик для развития сотрудничества четырех регионов в различных сферах, включая торгово-экономическую, промышленную, инвестиционную, агропромышленную и другие отрасли.
По словам министра, работу таких проектов, как создание научно-просветительского центра "Античное наследие России", который сегодня откроется в Москве в рамках глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", необходимо интегрировать в школьные программы в качестве факультативных занятий, для изучения в школах в том числе античной истории.
О царстве
"Золотое кольцо Боспорского царства" - глобальный российский туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Проект впервые позиционирует Россию на международной арене в качестве одного из уникальных центров античной культуры и цивилизации. Маршрут включает 14 городов и поселков, расположенных на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и города Севастополь.