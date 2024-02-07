Около 1,7 млн туристов посетили «Золотое кольцо Боспорского царства» в 2023 году

Около 1,7 млн человек выбрали в 2023 году для путешествия маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", среди них были туристы из 11 стран. Об этом сообщил соруководитель проекта, председатель Краснодарского отделения Российского географического общества Иван Чайка.

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"В прошлом году почти 1,7 млн человек посетили те объекты, которые входят в наш проект. <...> Среди этих туристов были представители 11 стран, причем абсолютно разных точек Европы и Азии", - сказал он на пресс-конференции, посвященной открытию в Москве Международного научно-просветительского центра "Античное наследие России", созданного в рамках глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

По его словам, лидером среди туристов стал Краснодарский край, популярны и другие регионы.

"Из наиболее посещаемых объектов - это "Херсонес Таврический" в Севастополе, Музей античности в Абрау-Дюрсо", - добавил он.

Новые регионы

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко предложил включить новые регионы в проект "Боспорского царства".

"Новые регионы - часть ДНР, часть Запорожской области по Азовскому морю <...>, Бердянское побережье - это были большие греческие поселения, я думаю, что это можно объединить. Тем более, что у нас подписано соглашение о содружестве "Донбасс", - сказал Папушенко.

Соглашение о создании содружества "Донбасс" подписали в конце ноября 2023 года главы Ростовской, Воронежской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик для развития сотрудничества четырех регионов в различных сферах, включая торгово-экономическую, промышленную, инвестиционную, агропромышленную и другие отрасли.

По словам министра, работу таких проектов, как создание научно-просветительского центра "Античное наследие России", который сегодня откроется в Москве в рамках глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", необходимо интегрировать в школьные программы в качестве факультативных занятий, для изучения в школах в том числе античной истории.

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