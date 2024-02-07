Десятки туристов застряли на подъемниках на горнолыжном курорте Сочи

Десятки туристов застряли на подъемниках на популярном горнолыжном курорте Сочи «Роза Хутор». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что подъемники остановились по пути на Волчью скалу. Люди пробыли в них около десяти минут, позже неполадки устранили. Однако за это время внизу скопились большие очереди, пишет источник.

Кроме того, стало известно, что открытие верхних трасс перенесли из-за сильного ветра и возможного схода лавин.