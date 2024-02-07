В России строится туристический комплекс на экоферме
В Нагорском районе на базе экофермы, где разводят благородных оленей – маралов, планируют построить места для отдыха. Маралы нечасто встречаются в России, большей популярностью они пользуются в азиатских странах.
На экоферме уже началась большая стройка: здесь возводят гостевые домики, бани, беседки и пруд. Гости смогут не только пообщаться с животными, покормить их, но и принять целебные ванны с экстрактом пантов (оленьих рогов), отдохнуть в номере, пишет istochnik.online. За последние пять лет туристы в 2,5 раза чаще стали бывать в Самарской области. В 2023-м году наш регион посетили более трех миллионов человек.