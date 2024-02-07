В России строится туристический комплекс на экоферме

На экоферме уже началась большая стройка: здесь возводят гостевые домики, бани, беседки и пруд. Гости смогут не только пообщаться с животными, покормить их, но и принять целебные ванны с экстрактом пантов (оленьих рогов), отдохнуть в номере, пишет istochnik.online. За последние пять лет туристы в 2,5 раза чаще стали бывать в Самарской области. В 2023-м году наш регион посетили более трех миллионов человек.