Горнолыжные курорты в Сочи закроют трассы для катания в связи с лавиноопасностью

Горнолыжный курорт "Красная Поляна" закроет 11 трасс в связи с лавинной опасностью, сообщается в Telegram-канале курорта. Также закрыли несколько трасс на курортах "Роза Хутор" и " Газпром Поляна"

"Согласно лавинному бюллетеню, с 12:00 будут закрыты трассы восточного сектора, центрального сектора", - говорится в сообщении курорта "Красная Поляна", где уточняется, что будут недоступны для катания в общей сложности 11 трасс.

Также в связи с лавиноопасностью 9 февраля не работают две трассы на курорте "Роза Хутор", закрыты качели на "Роза Пик" и "Подвесной мост". На курорте "Газпром Поляна" после 11:00 сообщили, что тоже закрывают одну из трасс.