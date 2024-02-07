Доходы российских отелей в 2023 году выросли на 15%

"Но, если брать рентабельность, то она снизилась. Если рентабельность по валовой операционной прибыли, маржинальной, в 2022 году была 28% по Росстату, то наше предположение, с учетом частичных данных Росстата, [она составила] 26% в 2023 году. Это говорит о том, что, несмотря на существенный рост цен, они отстают от затрат", - объяснил эксперт.