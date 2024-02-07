В «Сириусе» отменили курортный сбор

«Совет федеральной территории «Сириус» принял решение с 20 февраля по 17 марта 2024 года освободить от уплаты курортного сбора участников Всемирного фестиваля молодежи, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров», – сообщает совет федеральной территории.

Напомним, что курортный сбор взимается в «Сириусе» с 1 апреля 2023 года. Он составляет 50 рублей. На время проведения всемирного молодежного фестиваля участники будут освобождены от уплаты курортного сбора. Ранее «ФедералПресс» писал, что персональные данные жителей Волгограда массово разослали по почте.