Как сэкономить на раннем бронировании речных круизов

В этом году замечен существенный прирост интереса к речным круизам, предназначенным для летнего сезона, с увеличением числа бронирований на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем от 25% до 45% кают на определенных судах уже нашли своих покупателей. По информации от Ассоциации Туроператоров России (АТОР), подъем интереса к круизам начался еще летом 2023 года и ожидается его продолжение до конца марта 2024 года, при этом такие компании как «ВодоходЪ» и «ГАМА» отмечают увеличение бронирований на 39% и 50% соответственно.

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В то время как «Мостурфлот» поддерживает уровень бронирований на прошлогоднем уровне, несмотря на изменения в своем флоте, «Созвездие» сообщает об увеличении ранних бронирований на 72%, пишет Центральная Служба Новостей.

Повышенный спрос на летние круизы, превышающие 7 дней длительности, особенно по направлениям между двумя столицами и в такие регионы, как Карелия, Пермь, Казань и Астрахань, а также на уникальные весенние круизы и экспедиции на Соловки, обусловлен предложением скидок на раннее бронирование, достигающих до 30% в отдельных случаях. Эти скидки дают возможность сэкономить до 20 тысяч рублей за каюту за неделю путешествия, при этом средняя экономия на человека в день может варьироваться от 800 до 1300 рублей, в зависимости от класса теплохода.

Компании представляют новинки в виде судов и маршрутов, включая 30-дневный круиз «Сказка странствий» и обновления в развлекательной программе и сервисе на борту. Среди новинок выделяются круизы на новом теплоходе «Зосима Шашков» и экспресс-формат «Енисейской экспедиции», а также различные активности и тематические дни для детей.

Цены на речные круизы 2024 года остаются сопоставимы с прошлым годом благодаря предложениям раннего бронирования. Однако уже произошло увеличение себестоимости услуг из-за роста цен на топливо, продовольствие и услуги на берегу, что предполагает повышение стоимости круизов на 15–20% к началу сезона, после окончания срока действия скидок.

Средняя стоимость летних круизов 2024 года с учетом скидки различается в зависимости от компании и класса обслуживания. Например, «ВодоходЪ» предлагает цены от 7 667 рублей за сутки на человека в классах «Водоход» и «Водоход. Лайт», от 11 333 рублей в классе «Водоход. Премиум» и от 18 333 рублей в классе «Водоход. Люкс». «Мостурфлот» предлагает круизы от 5 000 рублей за сутки на человека на лоукостере и от 10 000 рублей в люксе. FUN&SUN Cruise начинается от 10 562 рублей за сутки на человека. «Созвездие» устанавливает цену от 10 000 рублей за сутки на человека. «ГАМА» предлагает круизы на «Золотом кольце» и «Ауруме» от 13 000 рублей за сутки на человека. «Донинтурфлот» предлагает цены от 10 до 20 000 рублей за сутки на человека в зависимости от сезона, теплохода и категории каюты.