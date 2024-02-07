Какие места России хотят посетить жители нашей страны?

Россияне назвали самые популярные туристические места России. В тройку лидеров вошли Камчатка, Байкал и Алтай. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Большинство россиян хотели бы побывать на Камчатке. Кратерные озера, вулканы, гейзеры и другие природные достопримечательности привлекают 29,6% опрошенных. За сутки в трехзвездочном отеле туристам придется отдать 3 тысячи рублей. На втором месте расположилось озеро Байкал, которое хотели бы постить 28,7% россиян. За ночь в районе этого места придется отдать 6 тысяч рублей.

«Бронзовую» медаль забирает Алтайский край. Горы, степи, озера и исторические памятники региона привлекают каждого пятого туриста (22,8%). Ночь в гостинице будет стоить от 2,5 тысячи рублей. Четвертое место рейтинга занимает Калининград – 16,2% голосов. Ночь в самом западном областном центре России обойдется в 2,3 тысячи рублей. Следом за западным городом идет дальневосточный город Владивосток. Ночь в отеле стоит от 2,2 тысячи рублей.