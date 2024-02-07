В Магаданской области планируют развивать промышленный туризм

В Магаданской области продолжают благоустраивать особо охраняемые природные территории. Это 6% всех земель региона. Цель: привлечь большее число туристов из субъектов страны. Об этом рассказал министр природных ресурсов региона Олег Косолапов в эфире «ГТРК – Магадан».

По его словам, в течение двух лет провели большую работу. Все особо охраняемые природные территории и памятники области поставили на кадастровый учёт. Сейчас решают, какие ещё территории задействовать в эколого-познавательном и туристическом направлениях.

В этом году в регионе планируют пробно запустить промышленный туризм. Туристы смогут побывать на особо охраняемых природных территориях, узнать о производстве золота и даже самим его добыть.

Косолапов добавил, что забрать золото с собой будет нельзя.