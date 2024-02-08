Пассажирские поезда встали в Татарстане из-за непогоды

Пассажирские поезда, направляющиеся в Москву и Казань, встали в Татарстане из-за снежных завалов. Об этом сообщает Telegram -канал «Крыша Турдома».

Уточняется, что поезд, следовавший из поселка Круглое Поле в российскую столицу, опаздывает уже на пять часов. В числе застрявших из-за непогоды составов также есть поезда Москва — Казань (более трех часов), Казань — Новый Уренгой (два часа), Ижевск — Москва (два часа), Казань — Екатеринбург (два часа), Москва — Екатеринбург (два часа), Казань — Ижевск (два часа).