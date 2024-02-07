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В Иркутске разработали новый экскурсионный тур «Маршрут Бабра», гости Приангарья узнают много интересного о регионе

По данным irkutskmedia.ru, гости Приангарья могут стать участниками историко-патриотического экскурсионного направления под названием "Маршрут Бабра". И.о. директора МКУ "ИТС" Евгения Федоровская уточнила, что проект преследует следующие цели:

В Иркутске разработали новый экскурсионный тур «Маршрут Бабра»
© runews24.ru
  • привить патриотические ценности молодежи;
  • сблизить старшее и младшее поколения;
  • вызвать чувство уважения к своей стране. 

В ходе экскурсии туристы и горожане посетят памятные и исторические локации города Иркутска. Не лишними будут и знания об истории столицы Приангарья, культурных традициях коренных народов региона, уточнили в областном правительстве.

Маршрут предполагается круглогодичным и возможно с добавлением элементов квеста.

Ранее стало известно, что губернатор Приангарья провел встречу с актером Андреем Мерзликиным и поблагодарил его за активную гражданскую позицию.

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