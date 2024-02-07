В Иркутске разработали новый экскурсионный тур «Маршрут Бабра», гости Приангарья узнают много интересного о регионе
По данным irkutskmedia.ru, гости Приангарья могут стать участниками историко-патриотического экскурсионного направления под названием "Маршрут Бабра". И.о. директора МКУ "ИТС" Евгения Федоровская уточнила, что проект преследует следующие цели:
- привить патриотические ценности молодежи;
- сблизить старшее и младшее поколения;
- вызвать чувство уважения к своей стране.
В ходе экскурсии туристы и горожане посетят памятные и исторические локации города Иркутска. Не лишними будут и знания об истории столицы Приангарья, культурных традициях коренных народов региона, уточнили в областном правительстве.
Маршрут предполагается круглогодичным и возможно с добавлением элементов квеста.
Ранее стало известно, что губернатор Приангарья провел встречу с актером Андреем Мерзликиным и поблагодарил его за активную гражданскую позицию.