В Иркутске разработали новый экскурсионный тур «Маршрут Бабра»

По данным irkutskmedia.ru, гости Приангарья могут стать участниками историко-патриотического экскурсионного направления под названием "Маршрут Бабра". И.о. директора МКУ "ИТС" Евгения Федоровская уточнила, что проект преследует следующие цели:

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привить патриотические ценности молодежи;

сблизить старшее и младшее поколения;

вызвать чувство уважения к своей стране.

В ходе экскурсии туристы и горожане посетят памятные и исторические локации города Иркутска. Не лишними будут и знания об истории столицы Приангарья, культурных традициях коренных народов региона, уточнили в областном правительстве.

Маршрут предполагается круглогодичным и возможно с добавлением элементов квеста.