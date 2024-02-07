Эксперт дала рекомендации тем, кто никогда не путешествовал

Начинающим туристам: эксперт Мария Клевицкая дала рекомендации тем, кто никогда не путешествовал
Путешествия по стране – штука очень занятная и познавательная. Но что выбрать, если живёшь столице, и дальше Подмосковья нигде не был? На этот вопрос ответила старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая.
«Я бы рекомендовала начать путешествовать с Санкт-Петербурга. Питер это – вкусно, красиво и очень интересно. Не зря Санкт-Петербург называют Северной Венецией. Атмосфера там и правда необыкновенная», — сказала эксперт в инклюзивной беседе с корреспондентом RuNews24.ru
В пользу этого направления для путешествия Клевицкая привела следующие пять аргументов:
- Транспортная доступность: самолёт, скоростной поезд «Сапсан», скоростная автодорога. Вариантов множество, и каждый путешественник найдёт тот, который подходит именно ему.
- Большой выбор отелей: от фешенебельных, расположенных в исторических зданиях, до мини-отелей, не менее уютных и удачно расположенных в шаговой доступности от центра. Можно сказать, что в Санкт-Петербурге размещение есть на любой вкус и кошелёк.
- Развитая сеть кафе и ресторанов. Питер может похвастаться аутентичными кафе, предлагающими блюда как «маминой» кухни, так и международной. Особо стоит отметить пекарни. Во многих из них выстраиваются целые очереди.
- Экскурсионная программа в Санкт-Петербурге очень разнообразна. От классических маршрутов по музеям (Эрмитаж, Кунсткамера и пр.) до прогулок по каналам на сапах. А такое интересное пространство для отдыха, как остров Новая Голландия, понравится любителям европейской атмосферы.
- Любители «потусить» могут отправиться на улицу Рубинштейна в так называемый «барный треугольник».