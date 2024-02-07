Почему одни туристы ищут блюда местной кухни, а другие – картошку фри

Собираясь в командировку в Якутск, я первым делом навела справки, где можно вкусно посидеть и продегустировать национальную кухню. Знающие люди порекомендовали ресторан "Махтал" ("благодарю" в переводе с якутского. - прим. "РГ") в Старом городе. В первый же вечер отправилась туда. Выбрала кобяйского карася и салат "Индигирка". Почему именно кобяйские караси так популярны в Якутии? Они считаются самыми жирными и вкусными. Допускаю, что их выловили и не в Кобяйском улусе, но это почти как луховицкие огурцы - бренд! И знаете, что самое вкусное у карася? Язык! Серьезно! Он совсем не маленький, как может показаться, а довольно-таки мясистый и вкусненький.

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Самый известный шеф-повар Якутии Иннокентий Тарбахов, который много раз представлял республику на различных фестивалях и конкурсах, однажды удивил всех, приготовив котлеты из языков карасей. А для салата "Индигирка" самое важное, чтобы была свежая рыба, вернее, недавно выловленная подледка. Свежезамороженная рыба чир или муксун режется на небольшие кубики, приправляется солью, перцем, репчатым луком и сбрызгивается растительным маслом. Все! Этот салат, названный в честь одной из якутских рек, очень популярен на севере России. А вот европейский портал TasteAtlas, который называет себя мировым атласом традиционной еды, салат "Индигирка" поставил на первое место в своем рейтинге худших блюд планеты. На вкус и цвет, как говорится...

"Цезарь" или "Мурманчанка"?

Тренд этого года - аутентичность региональной кухни. Об этом говорят многие эксперты. А один из крупнейших гостиничных операторов России составил топ самых заказываемых туристами блюд в отелях разных регионов (имеется в распоряжении "РГ") с 1 декабря 2023 года по 11 января 2024-го.

В Мурманске, например, постояльцы чаще всего отдавали предпочтение треске "Мурманчанка", запеченной с картофелем и сливочным соусом, в Улан-Удэ - традиционным буузам и хушуурам с говядиной, а в Карелии - сыру-фри с брусничным конфитюром. На Алтае приезжие хотели обязательно попробовать медовик с сорбетом из малины. Между тем борщ одинаково в тренде как у столичных гостей, так и у туристов, остановившихся в Сочи или на Алтае. Правда, на Алтае его заказывают с мясом марала и чесночными пампушками. На черноморском курорте туристы чаще всего отдавали предпочтение также традиционной картошке фри и куриному супчику. Эксперты утверждают, что у путешествующих появился интерес к традиционной для конкретного региона кухне. Но и фастфуд при этом не теряет актуальности. Запросы на блюда местной кухни выросли на 15-20%, особенно это было заметно по прошедшим новогодним праздникам.

- За традиционной русской или любой другой аутентичной кухней, как правило, туристы едут в определенные географические локации, - пояснила вице-президент гостиничного оператора Cosmos Hotel Group Ольга Акимова. - Потому салат "Цезарь" в этом контексте в Улан-Удэ будет наименее интересен, чем местные буузы или хушуур. Отправляясь в какой-либо регион или город, каждый турист априори настраивает себя на определенный формат отдыха, сервиса и гастрономический опыт.

"Мидийное место" у моря

По ее мнению, есть места, куда гости едут за семейным отдыхом - например, в Сочи, и там такая классика как борщ и картошка фри будут органично вписываться в формат отдыха и меню. А региональная кухня будет пользоваться спросом в тех направлениях, которые обещают новые вкусы, впечатления, интересные экскурсионные маршруты, построенные на уникальности места.

Мы опросили туристов, которые не раз бывали в Сочи, их мнения разделились. Дмитрий несколько раз прилетает на курорт, чтобы совместить приятное с полезным: и с бизнес-партнерами встретиться, и морем подышать. "В каждый свой приезд в Сочи стараюсь обязательно в ресторане заказать черноморскую барабульку, а еще мне очень нравится "Мидийное место" на набережной. Там можно взять целую кастрюльку жирненьких мидий под каким-нибудь соусом с багетом и, если хорошая погода, устроиться прямо у моря на камушках". Юля, мама двух дошколят, рассказала, что, как правило, прилетает с семьей в Сочи отдохнуть на море в начале сентября, когда схлынет основной поток туристов.

"Мы выбираемся на обеды-ужины в столовые, которых очень много разбросано по набережной. И, как правило, берем те блюда, к которым привыкли дома. Детям куриный суп-лапшу или с фрикадельками, макароны с сосисками, а мы с мужем заказываем шницель или свиной шашлык. Для меня главное - не отравиться едой на отдыхе! Поэтому без экспериментов".

На Байкал за буузами

Отправляясь посмотреть на голубой лед Байкала, в нашей тургруппе заранее обсуждали предпочтения в еде. И не нашлось ни одного, кто не захотел бы попробовать местную кухню. В центре Иркутска у дверей отеля нас встречали фигуры мишек, а в лобби нельзя было не заметить яркую рекламу, приглашающую заказать в ресторане новый авторский десерт "Байкал" - сладкую сторону Сибири. И фотография этого чуда кулинарного искусства интриговала, возбуждала интерес и аппетит. В результате заказали не только этот десерт, но и "сугудай" (в переводе означает "есть сырую рыбу") из байкальского омуля, бурятские буузы. Без этих гастрономических открытий впечатление от путешествия на Байкал точно было бы неполным.

- Действительно люди, интересующиеся едой, в путешествии выберут аутентичную кухню, - говорит председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. - Открывая новые города, важно и что-то новое увидеть и попробовать. Но мне известна и такая категория туристов, которые выбирают именно салат "Цезарь", потому что не доверяют новым вкусам. Обычно это люди, которые могут долго и очень придирчиво выбирать музеи, но не придают серьезного значения еде.

Один вопрос

Когда вы бываете в других регионах, что предпочитаете заказывать?

Вадим Сергеев, капитан рыболовецкого траулера "Гиннетон":

- В других регионах бываю редко, но если удается куда-то выбраться, то пробую что-то местное традиционное. Например, шашлык или что-то из восточной кухни.

Константин Ильковский, генеральный директор "Дальневосточной генерирующей компании":

- В Забайкалье и Бурятии рубленые буузы, хушууры, конечно. В Магадане палтус. В Якутии "Индигирку", кобяйского карася, строганину из оленины. Во Владивостоке гребешки.

Галина Дударева, врач-гастроэнтеролог высшей категории: