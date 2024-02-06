В Волжском открыли первую очередь современного экоотеля

Необычный модульный отель возводится на территории центрального парка, где ежегодно проводятся фестивали музыки, спорта и самовыражения. Первых туристов туристический объект готов принять уже сейчас – сданы в эксплуатацию несколько помещений на 6 человек, а к лету домики смогут принять уже 24 постояльца. Ожидается, что жильцами гостиничного комплекса будут любители природы, а также спортсмены.

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Новые впечатления

Реализация этой идеи стала возможна благодаря средствам, полученным в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Строительство началось в ноябре 2023 года.

«Сегодня мы открываем первую очередь отеля, который станет новым туристическим местом притяжения, – рассказал директор арт-парка Вячеслав Глухов. – Гостиница сделана из экологических материалов. Пока это три модуля на 6 человека. В каждом есть кровати, столы, стулья, интернет, приборы, санузел, душевая, проведено отопление. К апрелю планируем еще достроить, так как здесь, в парке состоится книжный фестиваль фантастики и мистики, откроют аллею фантастов, и мы ожидаем много гостей. В домиках люди смогут размещаться семьями и даже с домашними животными».

Инициаторы считают, что отель особенно подойдет тем, кто приезжает в Волжский на спортивные и музыкальные марафоны. К примеру, в августе ежегодно проходит грандиозный фестиваль ULTRA 100, на который съезжаются гости со всей России. В прошлом году он собрал 12 тысяч человек.

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«Далеко не всем хочется жить в стандартных гостиницах, – уверен арт-директор фестиваля Степан Гаю. – Думаю, что нашим посетителям понравится такая возможность, которую мы им предоставим! Кстати, отсюда даже Родина-мать видна! Атлеты и спортсмены могут сразу же, практически от дома, бежать марафон».

В дальнейшем территория здесь будет обустроена, появятся деревянные пандусы, патио, амфитеатр, скамейки. Планируется также сделать кемпинговую парковку, где смогут разместиться и отдохнуть люди с автодомом и палатками.

Волжский колорит

По словам владельцев, их цель – сделать арт-парк популярным во всей России.

«Волжский – это индустриальная столица региона, и здесь должна быть колоритная изюминка, – считает Вячеслав Глухов. – В парке уже есть космический корабль – сцена для активностей и мероприятий, комната из фильма «Кин-дза-дза», планируется создать арт-пространство, в котором будут располагаться мастерские, прокат, выставки. И вот этот Дом настоящего путешественника, как мы его назвали, отлично сюда подходит. Он модульный, а значит, его можно перемещать на любое место. Это тоже необычно, такого нет ни в одном городе, тем более в центре».

Отметим, что всего несколько лет назад в Центральном парке культуры и отдыха в городе не было ни аттракционов, ни арт-объектов, ни уж тем более отелей.

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«Мы на протяжении нескольких лет развиваем это место, которое стало туристической изюминкой нашего города, – отметила заместитель мэра Волжского Валентина Чурекова. – Стараемся привлечь сюда не только горожан, но и жителей соседних регионов. Для этого создаем новые пространства. И сегодня здесь проходят крупные городские события, фестивали, оздоровительные мастер-классы, концерты. Чтобы это все реализовывать, мы привлекаем к партнерству крупные заводы и предприятия, бизнес-сообщества, участвуем активно в национальных проектах».