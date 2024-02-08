В январе 2024 года китайцы оформили рекордное количество электронных виз в Россию. Об этом свидетельствует статистика МИД РФ, которая попала в распоряжение «Известий».

© Lenta.ru

В общей сложности за первый месяц текущего года гражданам КНР было выдано 26,3 тысячи виз. Отмечается, что за время существования программы (с августа 2023 года) китайские туристы получили 112,9 тысячи разрешений на пребывание в России.

«Это дает толчок для развития туризма, — профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Галина Дехтярь. — Быстрое оформление, людям не надо никуда ходить и тратить личное время».

Эксперт подчеркнула, что путешественники могут оформить электронную визу на срок до 60 дней с правом пребывания в РФ в течение 16 дней.