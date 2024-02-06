Горнолыжные трассы на курортах Сочи сегодня работают «по погоде»

Туристам на горнолыжных курортах Сочи сегодня не особенно везет с катанием. Трассы работают непредсказуемо – их то открывают, то закрывают по погодным условиям.

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После сильных снегопадов толщина снежного покрова в горах достигает 2 м, высок риск схода лавин. Поэтому еще с утра были открыты только некоторые спуски, да и то на высотах менее 1500 м. Ближе к вечеру под снежный завал попали лыжники на курорте «Газпром Поляна», по счастливой случайности никто не пострадал.

А с самого утра туристы следили за сводками – какие трассы откроются. Так как периодически доступна была только часть спусков, неудивительно, что у подъемников порой скапливались большие очереди. При этом катание оказалось сродни лотерее: «Успели съехать по трассе F один раз, и все закрыли. Четыре минуты катания за 3 часа – это успех!», «Пожалуй, сегодня оказались правы те, кто решил остаться в гостиницах. На “Роза Хутор” простояли в очереди 40 минут ради того, чтобы провести всего 10 мин на горе», – пишут туристы в горнолыжных чатах.

Что касается вечернего катания, то с 18:30 до 22:30 на Курорте Красная Поляна анонсирована работа трасс «Первый шаг», «Учебная», «Красна Поляна» и «Звездная». Согласно утренней сводке, должно открыться несколько спусков и на «Газпром Лаура», но обновленной информации во второй половине дня не поступало. Туристам стоит учитывать, что ввиду нестабильных погодных условий допуск на подъемники в любой момент могут ограничить.