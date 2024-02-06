В Сочи туриста смыло волной в море, когда он делал селфи на краю пирса

В Сочи штормившее море едва не погубило туриста, который, проигнорировав опасность, отправился на пирс и в результате оказался в воде. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

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Сообщается, что смельчак не просто прошел на волнорез, но и решил постоять на самом его краю, сделав эффектное селфи. Одна из волн накрыла мужчину и уволокла в море. К счастью он не разбился и не захлебнулся, а всего лишь намок и отделался легким испугом, самостоятельно выбравшись на берег.