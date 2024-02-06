В Сочи туриста смыло волной в море, когда он делал селфи на краю пирса
В Сочи штормившее море едва не погубило туриста, который, проигнорировав опасность, отправился на пирс и в результате оказался в воде. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Сообщается, что смельчак не просто прошел на волнорез, но и решил постоять на самом его краю, сделав эффектное селфи. Одна из волн накрыла мужчину и уволокла в море. К счастью он не разбился и не захлебнулся, а всего лишь намок и отделался легким испугом, самостоятельно выбравшись на берег.
6 февраля в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, до конца суток в горах ожидается мощный снегопад, а на побережье - сильные и очень сильные ливни с грозами, а также снежная и ледяная крупа. Ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. В горах возрастает риск схода селей малого объема.