Свердловская область стала восьмой среди регионов РФ по популярности у туристов

Свердловскую область в 2023 году посетили 3,7 млн туристов, что на 600 тысяч больше, чем годом ранее. Такие данные обнародовал курирующий туризм заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин со ссылкой на Росстат.

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«В 2023 году Свердловскую область посетили 3 786 432 туриста. Из них в коллективных средствах размещения останавливались 2 059 776 человек. Мы — восьмые по стране и первые на Урале. Для сравнения — в 2022 году было совершено 3,1 млн. поездок, в отелях остановилось 1,5 млн. туристов», — написал Ионин у себя в telegram-канале.

Регион не только смог выполнить KPI, но и заслужил положительные отзывы на правительственной комиссии по туризму под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко 3 февраля. Участие в ней также принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Собеседники агентства отмечают, что таких высоких показателей удалось достичь вопреки имеющимся проблемам в турблоке свердловского правительства. Недавно департамент по развитию туризма покинул единственный заместитель директора Юрий Патанин, выполнявший важную задачу по привлечению федеральных денег.