Глава РСТ: 2024 год станет прорывным в сфере развития въездного туризма

Глава РСТ считает, что этот год станет прорывным в сфере развития въездного туризма
В России 2024 год может стать прорывным в части развития въездного туризма, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
«Я уверен, 2024 год станет прорывным в части развития въездного туризма», – сказал Уманский.
С прогнозом согласился соруководитель комитета РСТ по въездному туризму Алексей Венгин.
«Несмотря на проблематику, которая у нас есть, этому благоприятствуют несколько факторов. В первую очередь, электронная виза. Второй фактор – развивается полетная составляющая. <…> Также фактор – консолидация и стратегия, которую предлагает Минэкономразвития», – добавил Венгин
.
В свою очередь, генеральный директор компании «Интурист» Александр Мусихин отметил, что на рост въездного турпотока заметно влияют безопасность, доступность авиаперевозок и возможности безналичной оплаты.
«Мы рассчитываем в рамках нашей компании получить в 2024 году в три – четыре раза больше туристов», – заявил Мусихин.