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Глава РСТ считает, что этот год станет прорывным в сфере развития въездного туризма

В России 2024 год может стать прорывным в части развития въездного туризма, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Глава РСТ: 2024 год станет прорывным в сфере развития въездного туризма
© РИА Новости

«Я уверен, 2024 год станет прорывным в части развития въездного туризма», – сказал Уманский.

С прогнозом согласился соруководитель комитета РСТ по въездному туризму Алексей Венгин.

«Несмотря на проблематику, которая у нас есть, этому благоприятствуют несколько факторов. В первую очередь, электронная виза. Второй фактор – развивается полетная составляющая. <…> Также фактор – консолидация и стратегия, которую предлагает Минэкономразвития», – добавил Венгин

.

В свою очередь, генеральный директор компании «Интурист» Александр Мусихин отметил, что на рост въездного турпотока заметно влияют безопасность, доступность авиаперевозок и возможности безналичной оплаты.

«Мы рассчитываем в рамках нашей компании получить в 2024 году в три – четыре раза больше туристов», – заявил Мусихин.

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Александр Мусихин
Российский союз туриндустрии
Минэкономразвития