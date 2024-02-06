Глава РСТ: 2024 год станет прорывным в сфере развития въездного туризма

«Несмотря на проблематику, которая у нас есть, этому благоприятствуют несколько факторов. В первую очередь, электронная виза. Второй фактор – развивается полетная составляющая. <…> Также фактор – консолидация и стратегия, которую предлагает Минэкономразвития», – добавил Венгин