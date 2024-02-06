Турбизнес предлагает запустить турмаршруты по России для интуристов

"Есть мнение, что нам необходимы новые национальные маршруты для иностранных туристов. Чтобы иностранный турист приезжал, получал рекламу и видел там в предложениях не только уже известные регионы, а целые маршруты по тем направлениям, которые могут его заинтересовать", - сказал он.