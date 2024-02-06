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АТОР: Туристы из Китая стали почти в 12 раз чаще ездить в Мурманскую область

Туристы из Китая стали чаще ездить в Мурманскую область в зимний сезон 2023-2024 годов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы из Китая стали почти в 12 раз чаще ездить в Мурманскую область
© Национальная Служба Новостей

Отмечается, что в Мурманскую область прибыли 41,21% туристов из Китая, из Ирана приехали 4,19% отдыхающих, а из Таиланда - 0,9%. Соответствующую статистику приводит сеть отелей Cosmos Hotel Group. Так, количество туристов, посетивших Мурманскую область в зимний сезон, увеличилось в 7,5 раз, а доля путешественников из Китая - в 12 раз.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил «Радиоточке НСН», что внутренний туризм становится все более популярным, но его по-прежнему «догоняет» международный.

Отдых в России
Дмитрий Горин
Российский союз туриндустрии
Ассоциация туроператоров России