Туристы из Китая стали почти в 12 раз чаще ездить в Мурманскую область

Туристы из Китая стали чаще ездить в Мурманскую область в зимний сезон 2023-2024 годов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

Отмечается, что в Мурманскую область прибыли 41,21% туристов из Китая, из Ирана приехали 4,19% отдыхающих, а из Таиланда - 0,9%. Соответствующую статистику приводит сеть отелей Cosmos Hotel Group. Так, количество туристов, посетивших Мурманскую область в зимний сезон, увеличилось в 7,5 раз, а доля путешественников из Китая - в 12 раз.