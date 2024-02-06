Многодетные семьи хотят освободить от курортного сбора

"Никаких проблем с взиманием сбора и администрированием средств нет, туристы спокойно вносят эту сумму и при этом видят, куда тратятся деньги, потому что сами этой инфраструктурой пользуются. Эксперимент продлили пока до конца 2024 года, но было бы разумно продолжать эту практику и дальше", - отметила Кувшинова.