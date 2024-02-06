Из-за шторма на Куршской косе практически полностью смыло пляж

Помимо пляжей пострадала авандюна на незащищенных участках берега. Об этом во вторник, 6 февраля сообщило ГБУ КО «Балтберегозащита» на своей странице во ВКонтакте. Из-за сильного волнения также смыто пляжи в восточной части Зеленоградска и корневой части Куршской косы, включая поселок Лесной.