Из-за шторма на Куршской косе практически полностью смыло пляж
Помимо пляжей пострадала авандюна на незащищенных участках берега. Об этом во вторник, 6 февраля сообщило ГБУ КО «Балтберегозащита» на своей странице во ВКонтакте. Из-за сильного волнения также смыто пляжи в восточной части Зеленоградска и корневой части Куршской косы, включая поселок Лесной.
«В восточной части Зеленоградска от кафе Монополь до технологического съезда на пляж авандюна размыта до 2-х метров по основанию. Произошло обрушение нескольких деревьев», - рассказали в сообществе.
В ведомстве уточнили, что на защищенном участке корня Куршской косы прорыва и затоплений не наблюдается.