Россияне спешат бронировать длительный отдых

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, количество бронирований сроком более трех недель в России выросло почти на треть, на период от двух до трех недель – почти на четверть. В то же время, по данным финансового маркетплейса Сравни, именно туристы, отправляющиеся в длительные поездки, чаще других оформляют полисы страхования.

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Эксперты Ostrovok.ru отмечают, что среди российских направлений спрос на продолжительные поездки больше всего вырос в Московской, Новосибирской, Свердловской и Самарской областях, где число таких бронирований увеличилось в несколько раз, а также в Санкт-Петербурге – на 21%, в Калининградской области – на 11%.

Для длительных поездок за рубеж туристы чаще всего выбирают Таиланд, Турцию, Италию, Испанию и Венгрию.

В свою очередь аналитики финансового маркетплейса Сравни отмечают, что чаще всего россияне приобретают полисы страхования, если отправляются в путешествие сроком дольше трех недель – на их долю приходится 35,5% от всех заявок. Несколько меньше заявок – 25,5% – поступает на страхование в путешествиях длинной около двух недель. Лидерами среди направлений в первом полугодии 2024 года стал Таиланд (18,7% полисов). На страховки, покрывающие сразу все страны Шенгенской зоны, приходится 13,5% всех заявок.

Анита Гусич, руководитель пресс-службы сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru, прокомментировала:

«Поскольку в структуре длительных бронирований преобладают загородные направления, а даты заезда преимущественно приходятся на весенне-летний сезон, можно предположить, что спрос формируют туристы, не имеющие собственную загородную недвижимость, но при этом желающие обеспечить себе качественный отдых на природе. Кроме того, длительные путешествия круглый год востребованы у удаленных работников, которые практикуют «воркейшены» – путешествия, в рамках которых туристы уезжают в другой город или страну и продолжают работать дистанционно. Мотивацией для таких путешествий служит возможность получить новый опыт без отрыва от рабочих обязанностей».

Чаще всего на долгий срок туристы бронируют размещение в более бюджетных объектах размещения: доля отелей без звезд в общей структуре бронирований насчитывает 24%, доля апартаментов и хостелов – по 22%. Реже туристы останавливаются в отелях три звезды (14%), гостевых домах (8%), гостиницах четыре звезды (7%). Как следствие, средняя стоимость ночи в таких бронированиях заметно ниже: если в среднем в бронированиях по России в 2024 году она составляет 5 600 рублей, то в длительных бронированиях от трех недель она насчитывает 3 000 рублей.

В отелях за рубежом разница аналогичная: средняя цена ночи в бронированиях на срок до трех недель достигает 9 900 рублей, более трех недель – 5 200 рублей.