Около трети россиян регулярно берут животных в путешествия

Почти треть (28%) россиян регулярно берут своих животных в путешествия, а 60% предпочитают оставлять их дома. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co , аналитики которого узнали у интернет-пользователей, как часто они отправляются в поездки с животными.

Большинство тех, кто путешествует с животными (59%) говорят о положительном опыте путешествий с животными, 24% хвалят организацию перевозок, а 12% недовольны условиями. Одной из основных причин, которые останавливают от поездок с животными, респонденты называют страх питомца (35%). Также популярными причинами отказа стали плохое самочувствие в дороге (30%) и некомфортные условия перевозок (29%). Те, кто берут своих питомцев в путешествия, чаще всего используют автомобиль (43%), поезд – 28%, самолет – 26%, а 2% выбирают автобус. Также владельцы питомцев рассказали, что им хотелось бы улучшить в правилах перевозки.