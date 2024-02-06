От водопада до обсерватории: пеший маршрут в Приэльбрусье

Если вам удастся выкроить свободный день (что не всегда легко на изобилующем активностями и разнообразными трассами курорте «Эльбрус»), отличный способ его провести — добраться до обсерватории «Пик Терскол» на высоте 3150 м над уровнем моря. Путь лежит из одноименного поселка с заходом к водопаду Девичьи косы и занимает в обе стороны примерно 6 7 часов (15 км). Набор высоты — 1000 м.

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Активный сезон прохождения маршрута — май-ноябрь, но к обсерватории отправляются и зимой, если она выдалась не сильно снежной. В холодное время года лучше идти группой (два и более человек), «вооружившись» треккинговыми палками и снегоступами. С собой берем запасные теплые носки, пару пакетов (если обувь промокнет, они помогут на спуске), налобный фонарик. И, конечно, не забываем про хорошие треккинговые ботинки, теплые перчатки и одежду для зимних походов. Важно также следить за прогнозом погоды и зарегистрироваться в МЧС (можно как онлайн на сайте ведомства, так и по телефону).

Маршрут начинается у мечети имени Зулкарни-хаджи Тилова на центральной улице в поселке Терскол. Желательно стартовать утром, чтобы вернуться до темноты. От мечети идем вверх в сторону Эльбруса, возле сельхозпостроек и до развилки у пункта взимания платы за посещение национального парка «Приэльбрусье». Вход на территорию — 200 рублей с человека.

От поста нам направо, в сторону водопада Девичьи косы. Следуем наверх через лес по грунтовой дороге, любуемся долиной реки Баксан, базальтовыми скалами и выходим к обзорной площадке. Отсюда открывается прекрасный вид на ледник Семерка и заснеженные вершины Главного Кавказского хребта. На развилке можно свернуть к водопаду Девичьи косы — одному из красивейших в Приэльбрусье в любое время года — или, не отклоняясь от маршрута, сразу продолжить шагать к обсерватории, до нее осталась пара километров.

Обсерватория «Пик Терскол» — действующая международная астрономическая станция на Эльбрусе, поэтому ее территория огорожена и охраняется. Посторонних внутрь не пускают, но и снаружи есть на что посмотреть. С высоты 3 150 м открывается шикарный вид на заснеженные горы. Можно пройти чуть дальше обсерватории, где когда-то располагалась метеорологическая станция. Оттуда видны как на ладони ближайшие ледники, в том числе знаменитая Семерка.