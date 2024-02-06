За что туристы полюбили маршрут на поезде по Курской дуге

Развитие туризма остается приоритетом в приграничных Белгородской и Курской областях, несмотря на риски обстрелов со стороны украинских вооруженных сил. Туристические маршруты, уже ставшие популярными в минувшем году, совершенствуются и объединяются: так, патриотическое направление от Белгорода до курских Понырей остается достаточно оживленным. При этом перспективы его развития очевидны: на тематических форумах, в том числе в рамках выставки "Россия" на ВДНХ, анонсировали единый маршрут по Орловско-Курской дуге.

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Места величайших сражений в годы Великой Отечественной войны, памятники героизму и самоотверженности защитников Родины, атмосферные музеи с интерактивной составляющей в трех регионах Огненной дуги: Белгородской, Курской и Орловской областях - намерены объединить в туристический маршрут, который так и будет называться - "Курская битва". Губернатор Курской области Роман Старовойт на Международной выставке-форуме "Россия" пояснил, что предпосылок для этого помимо общего героического прошлого - масса. Немаловажным фактором, конечно, стала общая инфраструктура, в частности железнодорожное сообщение. И именно ее, как подчеркнул Роман Старовойт, и предстоит использовать в будущем.

Первые результаты межрегионального сотрудничества в этой сфере уже есть. Запущенный в октябре минувшего года туристический поезд сообщением Белгород - Поныри за неполных три месяца перевез три тысячи пассажиров. Если учесть, что курсирует он исключительно по воскресеньям, то результат этот более чем позитивный.

Изначально самым важным пунктом программы экскурсионных поездок на этом железнодорожном составе называли Поныровский историко-мемориальный музей и открытый к 80-летию победы в Курской битве одноименный мемориальный комплекс неподалеку. Однако путь следования поезда позволяет запланировать несколько разнообразных поездок. Если двигаться из Белгорода, то в первую очередь можно посетить Прохоровку. Тем более что состав делает остановку и на танковом поле около легендарной Звонницы и позже - уже рядом с музейным комплексом.

Белгородские туристы уже поделились позитивным опытом: если в семье нет автомобиля или побывать в атмосферных музеях Третьего ратного поля России нужно нескольким поколениям сразу, поезд - самый выгодный во всех отношениях вариант.

Туристический поезд сообщением Белгород - Поныри за неполных три месяца перевез три тысячи пассажиров

- Когда к нам в гости приехали из разных уголков страны две мои сестры с семьями, то все вместе в автомобиль мы, конечно же, просто не поместились бы. Ехать в тесном салоне автобуса в нашем немолодом возрасте не хотелось, и вот воскресный поезд все назвали хорошим вариантом, - рассказывает белгородка Наталья Степанова. - Настроение поднялось уже в вагоне: на экскурсию ехали школьники, играли в смешные игры. Мы смеялись вместе с детьми. После от станции пройти пришлось совсем немного, но погода была такая хорошая, что мы и по самой Прохоровке прекрасно прогулялись. Возвращались уже на проходящей электричке. И вот эти варианты отъезда тоже нам понравились: не нужно беспокоиться, если опоздаешь на тот поезд, которым ехали из Белгорода.

Собеседница поделилась, что до Понырей доедет еще не скоро. Она еще не все посмотрела в Прохоровке, и план предстоящих воскресных поездок туда составлен. После этого в перспективе - Курск. Соседний областной центр белгородка видела очень давно, и ей хочется приехать хотя бы на несколько часов для начала. Следующий пункт увлеченной туристки - местечко Свобода, где располагается монастырь Коренная пустынь.

- Это все я благодаря поезду напланировала, - отмечает она. - Конечно, и на новый мемориал хочется посмотреть, и на сам поселок Поныри. Это раньше нам казалось, как далеко все это. А теперь - три часа пути, совсем рядом.

Примечательно, что и в самой Курской области меняется впечатление о расстояниях. Во вторую субботу года здесь стал курсировать внутрирегиональный туристический поезд Лукашевка - Поныри. Со станции в Курчатовском районе состав отправляется утром субботы и так же, как и белгородский поезд, останавливается в знаковых местах: сам город атомщиков Курчатов, станции Дьяконово, Рышково, город Курск, а после - местечко Свобода, Золотухино, Возы и Поныри. На весь путь - в общей сложности два часа.

Для семей с детьми, пенсионеров и многих льготных категорий пассажиров путешествие на таких поездах выгодно и с финансовой точки зрения: для них сохранена преференциальная линейка тарифов. Впрочем, как уже отметили сами пассажиры, железнодорожное сообщение станет популярнее не только для охотников за впечатлениями. Для поездок с другими целями эти составы тоже удобны.

Поэтому и анонсированный туристический маршрут, который объединит не только Белгородскую, Курскую, но и Орловскую области, уже вызывает интерес. Известно, что он не ограничится патриотической тематикой. Акцент намерены сделать на промышленных успехах и особенностях развития всех трех регионов. Курская область, ставшая одним из первых регионов становления промышленного туризма, многое показала соседям.

Директор туристского информационно-выставочного центра Орловской области Иван Богатов, комментируя участие в акселераторе по развитию промышленного туризма, отметил, что общий для трех регионов маршрут - "и логически, и логистически удобен".

- Мы находимся все рядом, на одной трассе, нас объединяют совместная история, предприятия, которые находятся на территории наших регионов, культура, - отметил он.

Пока известно, что на Орловщине намерены показать гостям известный сталепрокатный завод, ряд других знаковых предприятий, а также конезавод "Усадьба Телегиных" и саму усадьбу, чтобы разнообразить впечатления.