Пермский край стал одним из самых популярных для путешествий регионов

Интерес к поездкам в Пермский край в 2023 году вырос на 56%. Такие данные приводят «Яндекс Путешествия».

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«Мы изучили данные по бронированию отелей в разных регионах страны. Пермский край попал в топ направлений по росту интереса у пользователей. Рост спроса составил 56%», — говорится в сообщении.

Как правило, туристы гостили в Перми два дня. Ночь в отеле обходилось им в среднем в 4 200 рублей.