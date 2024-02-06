Пермский край стал одним из самых популярных для путешествий регионов
Интерес к поездкам в Пермский край в 2023 году вырос на 56%. Такие данные приводят «Яндекс Путешествия».
«Мы изучили данные по бронированию отелей в разных регионах страны. Пермский край попал в топ направлений по росту интереса у пользователей. Рост спроса составил 56%», — говорится в сообщении.
Как правило, туристы гостили в Перми два дня. Ночь в отеле обходилось им в среднем в 4 200 рублей.
В 2024 году самыми востребованными регионами стали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Волгоградская, Липецкая, Тверская и Кемеровская области, Крым и Удмуртия. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Махонин исполнил давнюю мечту 14-летнего пермяка, который хотел отправиться на Ветлан. Для него провели индивидуальную экскурсию.