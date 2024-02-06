Чем Москва удивляет туристов?

Туристическая отрасль Москвы вернулась к допандемийным значениям. В прошлом году российскую столицу посетили почти 25 миллионов путешественников, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов. Возле главных достопримечательностей Москвы вновь много гостей столицы. Только в зимние праздники мегаполис посетили около четырех миллионов человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

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«Последнее время много туристов из центральной России, сибирские регионы. Омичи порадовали, в отличие от москвичей они не прячутся от холодного ветра. Есть из южных регионов – Рстов, Краснодар», – рассказала экскурсовод Лариса Самойлова.

Гости из российских регионов – это основа туристического потока. В прошлом году их было больше 22 миллионов. Из иностранцев чаще других в Москву приезжают жители Китая. Также в топе Турция, Индия и Иран.

«Мы уже посмотрели этот храм, побывали на Красной площади. Это было прекрасно», – рассказал турист из Ирана Нозанин.

Чтобы полюбоваться храмом Христа Спасителя Марио и Жанетт пролетели полмира. 16 часов в воздухе и вместо жаркого Сан-Паулу – освежающая Москва.

«В Бразилии сейчас слишком жарко, 40 градусов тепла. А еще очень хотелось познакомиться с Россией. Она поражает своей огромностью. История Бразилии совершенно не похожа на историю России. Вашей стране уже тысяча лет, а нашей еще только 500. Хотим все посмотреть», – рассказали туристы из Бразилии Марио и Жанетт Тулузи.

В прошлом году к традиционным ГУМу, Красной площади и Парку Горького добавилась выставка «Россия» на ВДНХ. Туристы готовы часами стоять в очередях. Здесь можно и в музей заглянуть, и вокруг ракеты на коньках прокатиться.

«Мы почувствовали в этом году большую загрузку отелей и гостиниц в Москве. 3,4,5 января она доходила до 100%», – рассказала начальник Управления туризма Комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина.

В погоне за туристами отельеры придумывают все новые концепции. Для гостей из арабских стран – халяльное меню, для китайцев – привычный уют. Также туристов из Китая не селят на четвертом этаже и в номерах с цифрой четыре. Это числительное в китайском языке созвучно со словом «смерть». Учитывают и гастрономические предпочтения.

«Это, естественно, рис, большое количество кипятка, потому что они берут его с собой на экскурсии в Москве. Мы создаем такой китайский уголок, чтобы они видели, как мы заботимся о них», – рассказала коммерческий директор гостиницы Ольга Марченко.