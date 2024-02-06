РЖД: До запуска движения поездов в Сочи надо убрать более 2500 кубометров грунта
РЖД полностью очистили от последствий селя путь со стороны моря в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В ближайшее время специалисты начнут замену поврежденных рельсов. Всего к утру было убрано более 15,5 тысячи кубометров грунта.
"Необходимо убрать еще порядка 2500-3000 кубических метров грунта", - говорится в сообщении.
В ночь с воскресенья на понедельник рядом с Сочи на перегоне Дагомыс - Лоо сошли потоки грунта, камней и деревьев, перекрывшие железнодорожные пути и задержавшие 18 поездов.