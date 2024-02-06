Пассажира авиакомпании Utair не посадили в самолет при наличии свободных мест

«Мужчину, летящего из Минеральных вод в Москву, зарегистрировали на рейс и пустили на самолет, а когда на его месте оказался другой человек, просто попросили уйти: представители Utair заявили, что для пассажира нет сидения, хотя в бизнес-классе были свободные места. Из-за инцидента всех пассажиров сняли с борта и заставили проходить повторную регистрацию», — сообщил telegram-канал Readovka.