Для туристов в Северной Осетии построят «Город Нартов»
В Северной Осетии построят новый туристический комплекс «Город Нартов», на территории которого будут расположены отели, рестораны, экоферма и бассейн.
«„Город Нартов“ появится в Северной Осетии. Это ещё один крупный проект, который поддержан нашим инвестсоветом. В селении Кобан Пригородного района авторы проекта планируют построить большой туристический комплекс, который будет включать в себя 4 отеля с 270 номерами, рестораны, экоферму, каток, бассейн, кинотеатр, летний амфитеатр, магазины. Уверен, объект будет пользоваться огромной популярностью среди отдыхающих», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.
По его словам, туристический комплекс позволит обеспечит работой до 360 человек. Кроме того, в рамках проекта будет благоустроена пешеходная набережная реки Гизельдон, построят автомобильный мост через эту же реку и реконструируют дороги в населенном пункте.
«Сейчас инвесторы продолжают работать над проектно-сметной документацией, параллельно занимаясь инженерными сетями. Проект будет реализован в несколько этапов, полностью завершить все планируют к 2032 году», — добавил губернатор.