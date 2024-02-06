Для туристов в Северной Осетии построят «Город Нартов»

«„Город Нартов“ появится в Северной Осетии. Это ещё один крупный проект, который поддержан нашим инвестсоветом. В селении Кобан Пригородного района авторы проекта планируют построить большой туристический комплекс, который будет включать в себя 4 отеля с 270 номерами, рестораны, экоферму, каток, бассейн, кинотеатр, летний амфитеатр, магазины. Уверен, объект будет пользоваться огромной популярностью среди отдыхающих», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.