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РЖД удвоили инвестиции в путевую инфраструктуру и технику в Новосибирской области и отремонтировали 160 км путей

По данным ТАСС, средства ОАО "РЖД"пошли на модернизацию сетевой инфраструктуры, покупку новой техники. Львиная доля инвестиций ушла на обновление путевой техники:

РЖД удвоили инвестиции в путевую инфраструктуру и технику в Новосибирской области
© runews24.ru
  • грузовых тепловозов и электровозов;
  • пассажирских электровозов. 

Также в прошлом году в НСО ремонтники привели в порядок 160 км ж/д путей. Этот результат на 60% превышает достижения 2022 года. Параллельно был обновлен железнодорожный вокзал в городе Бердске.

Касательно динамики перевозок пресс-служба ОАО "РЖД" отметила следующее:

  • объем контейнерных перевозок вырос на 43,8% (320 тыс.шт.);
  • логистика грузов выросла на 37,8% (5,5 млн тонн).

Рост показателей первого пункта связан с более доступными тарифами для малого и среднего бизнеса.

Ранее стало известно, что стало известно, что на схему развития метро в Ленинском районе в Новосибирске нанесли новую станцию.

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