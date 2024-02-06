РЖД удвоили инвестиции в путевую инфраструктуру и технику в Новосибирской области

По данным ТАСС, средства ОАО "РЖД"пошли на модернизацию сетевой инфраструктуры, покупку новой техники. Львиная доля инвестиций ушла на обновление путевой техники:

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грузовых тепловозов и электровозов;

пассажирских электровозов.

Также в прошлом году в НСО ремонтники привели в порядок 160 км ж/д путей. Этот результат на 60% превышает достижения 2022 года. Параллельно был обновлен железнодорожный вокзал в городе Бердске.

Касательно динамики перевозок пресс-служба ОАО "РЖД" отметила следующее:

объем контейнерных перевозок вырос на 43,8% (320 тыс.шт.);

логистика грузов выросла на 37,8% (5,5 млн тонн).

Рост показателей первого пункта связан с более доступными тарифами для малого и среднего бизнеса.