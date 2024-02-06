РЖД удвоили инвестиции в путевую инфраструктуру и технику в Новосибирской области и отремонтировали 160 км путей
По данным ТАСС, средства ОАО "РЖД"пошли на модернизацию сетевой инфраструктуры, покупку новой техники. Львиная доля инвестиций ушла на обновление путевой техники:
- грузовых тепловозов и электровозов;
- пассажирских электровозов.
Также в прошлом году в НСО ремонтники привели в порядок 160 км ж/д путей. Этот результат на 60% превышает достижения 2022 года. Параллельно был обновлен железнодорожный вокзал в городе Бердске.
Касательно динамики перевозок пресс-служба ОАО "РЖД" отметила следующее:
- объем контейнерных перевозок вырос на 43,8% (320 тыс.шт.);
- логистика грузов выросла на 37,8% (5,5 млн тонн).
Рост показателей первого пункта связан с более доступными тарифами для малого и среднего бизнеса.
Ранее стало известно, что стало известно, что на схему развития метро в Ленинском районе в Новосибирске нанесли новую станцию.