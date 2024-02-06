Новосибирский музей впервые проведет экскурсионные туры в археологическую экспедицию

"В этом году мы запускаем большой проект "Открытая археология в музее". Мы едем в прекрасное место в Ордынском районе, где будут проведены археологические исследования одного из курганных могильников вместе со школьниками Ордынского района. В выходные дни у любого из жителей и гостей Новосибирска будет возможность посетить экспедиционный лагерь в рамках специального тура выходного дня, организованного музеем. Можно будет купить туристический билет, сесть в автобус и вместе с экскурсоводами узнать много нового об истории нашей области, провести день в настоящей археологической экспедиции, увидеть основные этапы научных работ и даже поучаствовать в некоторых из них", - рассказала собеседница агентства.