Многодетных предложили освободить от курортного сбора

Курортный сбор хорошо зарекомендовал себя в регионах, где его ввели, поэтому эксперимент по его взиманию могут продлить и после 2024 года. При этом нужно расширять количество льготных категорий — освободить от уплаты сбора многодетные семьи. Об этом член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Наталья Кувшинова рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты» 5 февраля. Она также сообщила, когда в парламент внесут новый закон о туризме и что изменит легализация гостевых домов.

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- Наталья Сергеевна, с какими показателями в сфере туризма мы входим в 2024 год?

- Объем туристического рынка России, по экспертным оценкам, составляет семь триллионов рублей. Так или иначе в сферу туризма включены без малого пять десятков смежных отраслей. Очевидным стал тренд на внутренний туризм, который подчас опережает предложение. Изменилось отношение к туризму, который сейчас рассматривается уже не как некая сетка событийных мероприятий, а один из драйверов развития экономики, для регионов и муниципалитетов это доходообразующая сфера. Все это позволяет строить прогноз на удвоение отрасли к 2030 году — до 14 триллионов рублей. Около миллиона человек сегодня работают в сфере туризма, и она создает новые рабочие места. Что касается турпоездок, то в допандемийный 2019 год их в России совершалось около 70 миллионов, эту цифру нужно увеличивать. Задача исполнительной власти и парламента — создавать для этого все необходимые условия.

- В парламенте регулярно рассматривают «туристические» законы. Один из последних недавно принятых Госдумой — так называемый закон о туристической инфраструктуре. Как он будет работать?

- Глобальная цель этого документа — упростить взаимодействие инвесторов с органами власти. Будет создана организация, которая займется привлечением инвестиций, развитием инфраструктуры, предоставлением земельных участков - в общем, будет всячески упрощать бизнесу вхождение в ту или иную местность. Речь, по сути, идет о системе одного окна. Будем следить за работой новой организации и надеемся на эффективность ее работы.

- Когда наконец узаконят гостевые дома?

- Сбор поправок ко второму чтению законопроекта завершен, поступило несколько десятков предложений. Рассматривается несколько регионов, где пройдет эксперимент по легализации гостевых домов. Сегодня, как известно, такого понятия у нас официально не существует. Алтайский край, который я представляю в Совете Федерации, должен войти в этот эксперимент. Главный принцип, которым мы руководствуемся, — не навреди. Мы должны принять такие нормы, которые сделают выход из тени для владельцев гостевых домов интересным и выгодным, легализация должна стать для них конкурентным преимуществом, а не обузой. Туристы же будут уверены в безопасности своего отдыха и его соответствия требованиям комфорта.

- Как это отразится на ценах в гостевых домах?

- Закон не установит жестких требований, процедура легализации будет простой и понятной, правила — четкими. В редакции первого чтения речь шла о средстве размещения, располагающем фондом до 15 номеров, соответствующем требованиям безопасности и комфорта. Вводить классификацию для гостевых домов не потребуется. Надеюсь, что в такой форме мы примем этот закон в весеннюю сессию.

- Когда будет разработан новый закон о туризме?

- Закон 1996 года во многом и юридически, и морально устарел. Анализируя документ, мы видим множество излишней детализации, которая сегодня рынку не нужна. Кроме того, этот закон ориентирован в первую очередь на выездной туризм, а сегодня у нас другие приоритеты. Минэкономразвития работает над текстом документа, который мы должны увидеть весной. Но задачи принять его по щелчку пальцев нет. Как только законопроект появится и будет внесен в Госдуму, начнется большая работа по его обсуждению с экспертным сообществом, чтобы максимально учесть интересы всех заинтересованных сторон.

- Как идет эксперимент с курортным сбором?

- По закону 2018 года эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в Ставропольском, Краснодарском, Алтайский крае и Крыму, затем присоединились Санкт-Петербург и территория «Сириус». Размер курортного сбора в Алтайском крае небольшой - 50 рублей в сутки. За это время собрано больше 170 миллионов рублей, что для города-курорта Белокуриха, где проходит эксперимент, немаленькая сумма. Средства идут прежде всего на ремонт и создание туристской инфраструктуры. Все расходы обсуждаются на общественном совете при главе города.

Никаких проблем с взиманием сбора и администрированием средств нет, туристы спокойно вносят эту сумму и при этом видят, куда тратятся деньги, потому что сами этой инфраструктурой пользуются. Эксперимент продлили пока до конца 2024 года, но было бы разумно продолжать эту практику и дальше.

Существует достаточно большой перечень категорий, которые освобождены от уплаты курортного сбора. В Год семьи, считаю, было бы правильно дополнить этот список еще одной категорией — многодетные семьи. Сейчас регионы могут принимать такие решения самостоятельно, но нужно закрепить эту норму на федеральном уровне. Письмо по этому вопросу я направила в Минэкономразвития.

- Какие еще инициативы можно ожидать в Год семьи?

- Мы видим растущий запрос на семейный туризм. Люди хотят и выезжать в соседние города, и совершать более дальние поездки, поэтому прежде всего туризм должен быть доступным. Минтранс ведет работу по развитию межрегионального сообщения: действуют 170 субсидируемых маршрутов. Мы хотим, чтобы их становилось больше, потому что переезд или перелет — одна из основных составляющих стоимости туристического продукта. Сюда же отнесем и создание сети качественных и безопасных дорог с хорошим придорожным сервисом, регионы уделяют этому большое внимание.