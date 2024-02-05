Открытие зарубежных направлений заставит туротрасль снижать цены

«Да, мы видим рост популярности. Если смотреть на этот год, то ранние бронирования на летний сезон показывают стабильный рост даже по сравнению с 2023 год, а тот год по цифрам был хороший по росту. Все последние годы идет стабильное увеличение популярности путешествий во внутреннем туризме, мы берем данные с 2019 года сейчас. Этому способствует уровень предложения – от туркомпаний, от гостиниц, от транспортных компаний. Второе – появились новые маршруты, не только центры притяжения (Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург). Сегодня можно подобрать в любой сезон путешествие по России. Это и зимний отдых, и летний, и в межсезонье», - рассказал он.