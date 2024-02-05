Куда отправиться на февральские и мартовские праздники: шесть идей

В 2024 году на 23 Февраля и 8 Марта россиян ждёт по три дня официальных выходных. Для кого-то это отличный повод отправиться в путешествие, а, возможно, даже взять несколько дней отпуска, чтобы отдохнуть подольше.

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Туристический сервис OneTwoTrip специально для «Секрета» подготовил шесть идей для вылазок на будущие выходные.

Короткая поездка

Сочи, Россия

Чем заняться: трёх дней хватит, чтобы подышать здесь морским воздухом и зарядиться витамином D. В Сочи в конце февраля уже настоящее весеннее настроение: воздух прогревается до 12 градусов тепла, трава и деревья зеленеют, птицы поют, иногда идут дожди. Можно прогуляться по сочинскому Дендрарию, любуясь зацветающей мимозой и распускающимися магнолиями, пройтись по набережной и поужинать в ресторане с видом на закат над морем.

На день можно доехать и до Красной Поляны. В конце зимы и начале марта там самый разгар сезона — снега много, солнца ещё больше, и уходить со склонов совсем не хочется. А те, кто не особо любит горнолыжные развлечения, могут подняться на канатке на вершину и насладиться панорамой горных пиков Кавказского хребта.

Сколько стоит: билет на самолёт из Москвы в Сочи и обратно в праздники стоит около 12 000 рублей, а отель можно найти за 3500 рублей за ночь.

Карелия, Россия

Чем заняться: вариант для тех, кто хочет посмотреть на спокойную северную природу и перезагрузиться.

Можно остановиться в районе Ладожских шхер, чтобы провести пару дней, закутавшись в плед с чашкой горячего какао и наблюдая, как меняется гладь озера в течение дня. Ещё можно прогуляться по берегу и тихому зимнему лесу вокруг, а потом отправиться в баню греться.

Или, наоборот, проведите активный день в знаменитом парке «Рускеала» — в начале марта тут ещё можно застать потрясающую зимнюю подсветку, которая освещает стены бывшего мраморного карьера и голубую воду на его дне, и перелететь на троллее с одного берега на другой.

Сколько стоит: самый удобный путь до парков «Ладожские шхеры» и «Рускеала» лежит через Сортавалу, но доехать туда можно только на поезде (дорога из Москвы займёт 15 часов), что не слишком удобно для короткой поездки.

Так что быстрее всего лететь до Петрозаводска (авиабилет из Москвы и обратно стоит около 12 000 рублей), а дальше на арендованной машине доехать до нужного места. Найти хороший отель можно за 4000 рублей в сутки.

Минск, Белоруссия

Как попасть: Белоруссия последние несколько лет остаётся наиболее доступной для российских туристов заграницей, потому что попасть туда можно без визы по внутреннему паспорту.

Чем заняться: Минск — древний город, богатый на достопримечательности, так что здесь туристов ждёт насыщенный экскурсионный отдых. При этом исторических памятников в Минске немного: большая часть была разрушена и отстроена заново, так что город смотрится довольно молодо.

Точно стоит прогуляться по проспекту Независимости, вдоль которого расположена большая часть достопримечательностей столицы. Тут много религиозных памятников: Красный костёл святых Симеона и Елены, церковь Александра Невского, костёл святого Роха.

Если хочется ненадолго попасть в атмосферу XIX века, можно отправиться на площадь Свободы: при осмотре городской ратуши и католического собора легко почувствовать, будто вы где-то в Европе.

Схожее ощущение возникает в Троицком предместье: улочки этого района у реки отреставрированы под европейские, к тому же тут сохранилось несколько несколько старинных домов.

Сколько стоит: быстрее всего лететь на самолёте, билет из Москвы и обратно на праздники можно найти за 6000 рублей. При поиске жилья стоит ориентироваться на сумму от 3500 рублей в сутки.

Баку, Азербайджан

Как попасть: ещё одна доступная заграница, в начале весны уже привлекающая теплом (воздух прогревается до 10 градусов) и возможностью погулять вдоль моря. Российским туристам для посещения Азербайджана виза не нужна — потребуется только действующий загранпаспорт.

Чем заняться: столицу страны можно без спешки осмотреть за 2–3 дня. Она поражает своим контрастом: с улочек старого города Ичери-шехер легко попасть на широкий проспект и увидеть вдали очертания современных Пламенных башен.

Точно стоит прогуляться по дворцу Ширваншахов, а также полюбоваться плавными линиями культурного центра Гейдара Алиева (сюда, кстати, стоит зайти внутрь на одну из выставок и задержаться до темноты, чтобы увидеть красивую подсветку здания).

Мало кто уезжает из Баку, не закупившись вкусными сувенирами на Яшильском базаре — он всего в паре кварталов от центра Алиева. Здесь можно найти самые разные сухофрукты, специи, сладости и местные деликатесы.

Друзьям, родным и, конечно, себе особенно часто покупают фисташки с мёдом, местную халву и чай.

Сколько стоит: авиабилеты из Москвы в Баку и обратно в конце февраля и начале марта стоят около 17 000 рублей. Номер в отеле можно забронировать за 5000 рублей в сутки.

Длинное путешествие

Байкал, Россия

Чем заняться: февраль и март — хорошее время, чтобы полюбоваться знаменитым голубым льдом Байкала. Именно в это время он наиболее прочный и безопасный, так что на озере устраивают походы, экскурсии на автомобилях или катаются на коньках.

Лёд Байкала действительно уникален: он необычайно яркого цвета, но при этом абсолютно прозрачный — сквозь него порой можно разглядеть дно, расположенное в нескольких метрах под ногами. А в некоторых местах в толще встречаются вкрапления водорослей и пузырьков воздуха — выглядит это впечатляюще.

Одно из самых удобных средств передвижения по замёрзшему озеру — коньки, причём многие опробовавшие этот каток признаются, что хочется одновременно смотреть под ноги и любоваться красотой вокруг. На берегу Байкала в сезон работают пункты проката, поэтому нужный инвентарь можно арендовать прямо на месте.

Сколько стоит: в конце февраля стоимость перелёта из Москвы в Иркутск и обратно обходится примерно в 25 000 рублей, на мартовские праздники можно найти билеты дешевле — за 20 000 рублей. Отель выйдет от 3000 рублей за ночь.

Вьетнам

Как попасть: въезд для российских туристов упрощённый — без визы оставаться в стране можно до 15 дней. Если захочется продлить каникулы, электронную визу на 30 дней легко оформить онлайн.

Чем заняться: некоторые сравнивают Вьетнам с Таиландом — тут можно получить тот же набор впечатлений по более приятным ценам, а экскурсионный отдых считается даже более богатым. Погода в конце зимы и начале весны радует своей стабильностью: на юге дневные температуры достигают 34 градусов, а море прогрето до 28 градусов, на севере чуть прохладнее и возможны дожди.

Самыми популярными направлениями считаются Фукуок, Муйне и Нячанг. В шумный тусовочный Нячанг чаще едет молодёжь. Тем, кто предпочитает более тихий и спокойный отдых, советуют Муйне.

Остров Фукуок в Сиамском заливе считается самым фешенебельным вьетнамским курортом, и цены тут выше, чем в других регионах. Туристов на Фукуоке ждут пляжи с белоснежным песком, красивый национальный парк и отлично развитая инфраструктура.