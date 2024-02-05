Авиакомпании штрафуют за овербукинг: нужно ли его разрешить?

С начала года уже две авиакомпании попали на штрафы за овербукинг. В середине января дважды за неделю отличилась S7, а сегодня суд вынес аналогичное решение для «Победы». Штрафы во всех случаях оказались не очень большими – 30 тыс. руб., и такое наказание не могло не вызвать бурного обсуждения.

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В частности, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» поспорили о том, зачем вообще нужен овербукинг. Близкие к авиаотрасли читатели утверждают, что это на самом деле очень нужная процедура, которая уменьшает издержки перевозчика, а значит, и цены на билеты.

«В среднем на каждом рейсе есть No show по 2–3 человека, поэтому компании выгоднее продать эти места и посадить туда других. А в случае явки пассажира сажают на другой рейс или же проводят 100%-ный возврат. Учитывая, сколько людей опаздывают, такая процедура очень выгодная и влияет на небольшое снижение цены билетов», – объяснил один из подписчиков.

«При невозвратных билетах не должно быть никакого овербукинга. Авиакомпания получила свои деньги в любом случае. Почему в других сферах продать один товар 2 раза – это мошенничество и нельзя не вернуть одному из двух покупателей оплату, а авиакомпаниям можно?» – в ответ удивился один из читателей.

Кое-кто из подписчиков и вовсе подсчитал, как повлияет на цены отмена овербукинга:

«Пусть в самолете будет 150 человек и три билета овербукинга. Эти три билета не будут продавать, а стоимость раскидают на остальных пассажиров. Пусть один билет стоит 15 тыс., на три билета овербукинга это 45 тыс. Делим эту сумму на 150 пассажиров, и получается 300 руб. 300 руб. плюсом к цене билета, но зато никаких овербукингов уже не будет».

Идея легализовать овербукинг продвигается и на более высоком уровне. Возможность узаконить овербукинг обсуждали в Комитете Госдумы по транспорту и строительству.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, комментируя ситуацию с S7, заявил, что авиакомпании должны предусмотреть компенсации пассажирам, если продали больше билетов, чем есть в самолете.

При том сами авиакомпании тоже хотят легализовать этот механизм – например, в «Аэрофлоте» отмечали, что это будет актуально для лоукостеров, а в «Победе» заявили, что законность повысила бы эффективность бизнеса, потому что до 4% их клиентов регулярно не приходят на рейсы. Руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов также говорил, что за последних 2 года российские авиакомпании стали чаще использовать овербукинг, поскольку им важна высокая загрузка.