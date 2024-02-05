Мурашко: В Россию стало приезжать больше туристов на лечение

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все больше иностранцев едут в Россию на лечение.

«Наиболее востребована сегодня помощь по офтальмологии. Российская офтальмология всегда считалась продвинутой, и по данному направлению пациенты едут и европейские, и азиатские, и из арабских стран», - сказал глава Минздрава в интервью РИА Новости.

По его словам, такая тенденция появилась недавно. Кроме офтальмологии, приезжих интересуют кардиология, онкология, стоматология, а также бьюти-индустрия. Ранее Мурашко сообщил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, отмечает «Радиоточка НСН».