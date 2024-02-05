Самый длинный речной круиз по России пройдет через Ростов

«Теплоход «Николай Некрасов», рассчитанный на 146 пассажиров, выйдет из Москвы 24 августа и совершит круговое путешествие по Волге, Каме и Дону. В программе круиза Пермь, Углич, Ярославль, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Нижний Новгород, каждый из городов при желании туристы посетят самостоятельно или с экскурсией», – пишет источник.

Уже известно, что в Ростов теплоход прибудет на 16-й день путешествия, 8 сентября. Туристы смогут отправиться в одну из двух экскурсий: автобусную «Южный город Ростов-на-Дону» или пешеходную «Авантюристы старого Ростова». На следующий день, 9 сентября, судно сделает остановку в станице Старочеркасской, где запланирована экскурсия «Памятники и памятные места станицы Старочеркасской». Обратно в столицу теплоход прибудет в воскресенье, 22 сентября.