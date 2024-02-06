Сход снега произошел на горнолыжном курорте "Лаура" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба курорта. Отмечается, что все находившиеся на трассе шесть человек были найдены.

Погода в Сочи ухудшилась в ночь на 5 февраля. Сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье из-за сильных осадков в регионе. Предварительно, объем происшествия превысил пять тысяч кубических метров. К устранению последствий привлекли спецтехнику и больше сотни железнодорожников. Позже движение поездов в Сочи возобновили. Как уточнили в администрации Горячего Ключа, составы № 117 Самара – Адлер и № 341 Нижневартовск – Адлер отправились со станции.